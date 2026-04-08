Пространство, соединяющее время. Новая галерея встретила первых посетителей

Состоялось открытие Пермской художественной галереи в новом здании. Со 2 апреля посетители могут насладиться современными выставочными пространствами, уютными холлами и впервые увидеть произведения, которые много лет хранились в запасниках: для их экспозиции просто не было места.
На открытии нового пространства много раз звучало слово «дом». Именно так хочется называть то место, куда переехала пермская деревянная скульптура — одна из изюминок богатой коллекции галереи.
Комфорт для всех.
Отпраздновать событие в Пермь приехали 80 музейных сотрудников со всей России. Для них это повод обсудить насущные вопросы, обменяться опытом, наладить новые межрегиональные отношения.
— Мы вступаем в новую эпоху. Пермская художественная галерея обладает уникальной коллекцией. И теперь у нас появились дополнительные возможности её демонстрировать и нашим гостям, и жителям региона, чтобы они ещё больше гордились своей историей, стремились просвещаться, — отметил на открытии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян призналась, что поначалу даже боялась поверить в то, что однажды галерея обретёт свой дом.
— Я хорошо помню слова Дмитрия Николаевича: «Всё сделаем, всё построим». И вот оно случилось. Мы получили родной дом, в котором будем жить. Дом, в котором хорошо картинам, скульптурам, всем 60 тысячам произведений, которые мы бережно храним. И мы очень благодарны всем, кто принимал участие в подготовке, строительстве, проектировании, реализации. Это был подвиг — я не боюсь этого слова. Подвиг по переезду, по созданию экспозиции, по освоению этого здания. Я надеюсь, что и нашим гостям здесь будет уютно и хорошо. Ведь у нас для этого всё есть.
Пять фактов о новой галерее.
Специальное здание.
В отличие от подавляющего большинства российских региональных музеев, которые располагаются в приспособленных зданиях (дворцах, соборах, жилых особняках), Пермская галерея получила здание, изначально спроектированное под музейные задачи.
Здание спроектировано командой бюро СПИЧ под руководством Сергея Чобана — архитектора с мировым именем, имеющего опыт проектирования музейных объектов от Третьяковской галереи до музеев в Риме и Берлине.
Площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе. Экспозиционная площадь выросла с четырёх постоянных экспозиций до 14 выставочных пространств (4,7 тыс. кв. м).
Историческое место.
Здание построили на территории бывшего вагоноремонтного завода («Завода Шпагина»), которая является местом основания Перми — так называемым первогородом. Археологические исследования зафиксировали здесь планировку первого завода, первых деревень, следы Соликамского тракта и первой железной дороги. Таким образом, музей оказывается в точке зарождения города, что создаёт уникальный смысловой диалог между коллекцией и историческим ландшафтом. Причём архитектурный проект объединил в себе как новое пятиэтажное здание, так и три восстановленных исторических постройки бывшего завода. Между собой они объединены крытыми переходами.
Новое здание имеет панорамное остекление площадью 4,6 тыс. кв. м с видом на Каму и набережную (вес одного витража достигает 1,5 т, а высота — почти 6 м). Открытые панорамы Камы и набережной превращают природный и городской ландшафт в часть музейного пространства, что для российских региональных музеев остается редким градостроительным решением.
Технологическая оснащённость.
Здание оснащено инженерными системами, которые в регионах встречаются редко.
Климат-контроль в каждом зале (постоянная температура и влажность) — критически важное условие для сохранности коллекций, реализованное индивидуально для каждого пространства.
Автоматическое газовое пожаротушение, безопасное для экспонатов, что соответствует самым высоким стандартам хранения.
Управление зданием (автоматизация инженерных систем) претендует на статус одного из самых технологичных в Перми.
Шумо- и виброзащита в условиях близости железной дороги.
Защита от подтопления (дренажные системы, гидроизоляция фундамента, размещение коллекций выше первого этажа).
Открытость музейной «кухни».
Впервые в истории галереи будет реализован принцип открытого хранения: посетители смогут наблюдать за работой реставраторов через стеклянные панели. Благодаря увеличению площадей впервые будут выставлены редкие произведения, десятилетиями хранившиеся в фондах.
В целом новое здание включает в себя не только экспозиционные залы, но и инфраструктуру, что делает галерею не местом хранения коллекций, а современной культурной и образовательной платформой:
образовательный центр с мастерскими, игровой комнатой (где родителей готовы принять музейные педагоги), залом для лекций и детских выставок;
реставрационные мастерские, архив, фондохранилище, библиотека, мультимедийный зал, кафе и магазин.
Уникальное собрание в идеальных условиях.
Пермская государственная художественная галерея обладает одним из самых значительных в мире собраний пермской деревянной скульптуры — уникального феномена, не имеющего прямых аналогов ни в российских, ни в зарубежных коллекциях. Речь идёт о культовой скульптуре XVII-XIX веков, которая создавалась в Прикамье в традициях русского деревянного храмового зодчества, но с элементами западноевропейского барокко, адаптированными местными мастерами.
Впервые за историю галереи уникальная коллекция получила экспозиционное пространство, адекватное её культурному и художественному значению.
Зал деревянной скульптуры спроектирован как трёхнефное храмовое пространство с деревянными конструкциями и стеклянным потолком высотой почти девять метров, что позволяет использовать естественный свет и создавать театральные эффекты. Это уникальное для российских музеев решение, сочетающее акустику храма и современные технологии экспонирования.
Также галерея обладает серьёзным собранием знаменитого рода Строгановых. Династия сыграла ключевую роль в освоении Урала и развитии Прикамья, их вотчины находились именно в этой территории.
Пермская художественная галерея исторически является главным хранителем визуального образа региона. В её коллекции представлены не только произведения мирового и российского искусства, но и работы уральских мастеров, иконопись Прикамья, а также уникальное собрание пермского звериного стиля — древнейшей художественной традиции, уходящей корнями в финно-угорскую культуру.
СПРАВКА.
Что увидит зритель?
В новом здании галереи действует несколько постоянных экспозиций и несколько сменных выставок. Что сейчас доступно зрителю?
Постоянные экспозиции:
«Кабинет древностей» (6+) — самый необычный зал галереи. В нем представлены коллекции Античности и Древнего Египта. В центре экспозиции — две древнеегипетские мумии с картонажными накладками, датированные III и I веками до н.э., а также саркофаги.
«Русское православное искусство XV— начала XX веков. Строгановы и Пермский край» (6+) представляет коллекцию икон, церковного декоративно-прикладного искусства и золотного шитья, в том числе памятников из наследия династии Строгановых, и рассказывает об особенностях христианизации Прикамья.
Бронекладовая — особый зал с уникальной моноколлекцией изделий из драгоценных металлов и камней. Здесь можно детально рассмотреть тончайшую работу русских мастеров: старинные украшения, искусное убранство икон и Евангелий, а также другие произведения ювелирного искусства.
Экспозиция «Западноевропейское искусство XV- XIX веков» (6+) даёт возможность познакомиться с творчеством мастеров различных европейских школ и представляет искусство Италии, Голландии, Фландрии, Австрии, Германии и Франции.
В Галерее фарфора и стекла представлены посудные формы из фарфора и стекла, предметы интерьера (вазы, часы, канделябры) и скульптура малых форм. Пространство разделено на две части — зарубежную и отечественную.
Экспозиция «Отечественное искусство XVIII — XIX веков» (6+) знакомит со стилевым и жанровым разнообразием в истории искусства России того времени: портретная и пейзажная живопись, марина, исторический и социально-бытовой жанры 1648, поиск «русского стиля».
Среди коллекций Пермской художественной галереи одна из раритетных — графическая. Собрание включает более 20 тысяч произведений оригинальной (рисунок) и печатной (гравюра) графики, созданных русскими и европейскими художниками XVIII-XX веков. Особенность этой экспозиции в том, что она будет меняться каждые 3−4 месяца, так как графические произведения очень чувствительны к свету.
Экспозиция «Отечественное искусство рубежа XIX-XX веков. Авангард» (6+) знакомит зрителей с широким разнообразием направлений в русском искусстве рубежной эпохи. Это реализм, импрессионизм, символизм, модерн, и, конечно, смелые эксперименты художников—новаторов, с которыми связано понятие авангарда как революции в искусстве.
Коллекция нумизматики — самая большая, но при этом наименее известная из всего собрания галереи. Она насчитывает более 17 тыс. экспонатов. Это монеты, медали, государственные награды (ордена и наградные медали), нагрудные знаки, значки и разнообразные жетоны.
Экспозиция «Пермская деревянная скульптура» (6+) знакомит с титульной коллекцией галереи. Это крупнейшее и самое известное в России собрание православной храмовой скульптуры, происходящей из одного региона и включающее более 500 экспонатов. Эти произведения бытовали в храмах и часовнях Пермского края с XVII до начала XX века.
Выставки:
Выставка-игра для детей «Искусство по полочкам» (6+) (до 1 октября 2026 г.) На примере новой галереи она знакомит зрителей с тем, что такое большой современный музей, с его функциями и ролью в жизни общества. С одним из главных экспонатов — макетом нового здания галереи — можно играть как с большим кукольным домом, создавать в нём свои выставки и разыгрывать сценки с фигурками посетителей и сотрудников галереи.
«Распаковка» (6+) (до 10 апреля 2026 г.) — выставка о редком переходном моменте между переездом и встречей зрителя с искусством, специфике музейного переезда.
«Дом» (6+) (до 1 июня 2026 г.). Выставка посвящена теме дома в искусстве. Как метафора собственного дома галереи, и как размышление о том, что значит дом для каждого из нас.