В Беларуси учащаяся колледжа получила долг за коммуналку 21 000 рублей. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.
В прокуратуру области обратилась учащаяся колледжа с заявлением о несогласии с взысканием с нее задолженности по жилищно-коммунальным платежам в закрепленном жилом помещении, в котором она не живет.
Белоруска осталась без попечения родителей, в связи с лишением родительских прав матери и смертью отца. В период с сентября 2022 года по март 2026 года девушка училась в одном из колледжей Новогрудка, где ей предоставили государственное помещение.
Учащаяся была зарегистрирована в Гродно. Однако жилье принадлежало ее матери, которая на протяжении длительного времени на оплачивала ЖКУ. В итоге образовалась задолженность в сумме более 21 000 рублей.
С девушки, достигшей 18 лет, в октябре 2025 года по заявлению Единого информационного расчетно-справочного центра солидарно с матерью взыскали задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе пеня, в сумме 745 рублей.
Прокурор Гродненской области в интересах учащейся обратился в суд с иском о признании исполнительной надписи о взыскании задолженности по коммунальным платежам, не подлежащей исполнению. Девушка осталась без попечения родителей, не проживала в Гродно и не пользовалась ЖКУ. Расчет пени был произведен исходя из долга, который образовался по вине матери до достижения ею совершеннолетия.
Суд удовлетворил законные требования в полном объеме.
В ходе проверки по данному обращению было установлено, что нарушение прав учащейся — следствие ненадлежащего взаимодействия государственных органов и учреждений по обеспечению социальной защиты детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Жилье, в котором была зарегистрирована белоруска, не обследовалось пять лет. Вопрос, связанный с возможностью вселения в него ребенка-сироты после окончания учреждения образования не изучался.
Прокуратура обратила внимание: в квартире жить нельзя из-за нарушения правил пожарной безопасности, отсутствия электроснабжения, задолженности за ЖКУ. Девушки приняли на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
