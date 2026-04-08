В Беларуси учащаяся колледжа получила долг за коммуналку 21 000 рублей

Прокурор Гродненской области в интересах учащейся обратился в суд с иском о признании исполнительной надписи о взыскании задолженности по коммунальным платежам, не подлежащей исполнению. Девушка осталась без попечения родителей, не проживала в Гродно и не пользовалась ЖКУ. Расчет пени был произведен исходя из долга, который образовался по вине матери до достижения ею совершеннолетия.