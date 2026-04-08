Хабаровчанка оказалась в сети наркоторговцев и получила 8 лет колонии

Жительница Хабаровска фасовала и распространяла карфентанил через интернет, не скрываясь.

Жительница Хабаровска оказалась в центре наркосети на Дальнем Востоке и получила суровое наказание, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По материалам дела, 37-летняя женщина устроилась в интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. Под руководством организаторов она фасовала карфентанил и разносила закладками на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Всего осуждённая подготовила 152 свертка с разовыми дозами, успев распространить 55.

В октябре 2025 года её задержали на железнодорожном вокзале Биробиджана, когда она следовала в поселок Чегдомын для сбыта оставшихся наркотиков.

Суд назначил хабаровчанке 8 лет 10 дней лишения свободы в колонии общего режима и конфисковал 26 тысяч рублей, полученных преступным путём. Приговор пока не вступил в силу, расследование в отношении других участников группы продолжается.