До сих пор не удалившим WhatsApp* россиянам объяснили, что их ждёт

Основные изменения касаются обработки технической информации о функционировании сервиса, резервных копиях и взаимодействии мессенджера с другими продуктами корпорации Meta**. Разработчики отдельно указывают, что информация о метаданных, контактах и диагностике сбоев в переписках будет фиксироваться автоматически.
Владельцев смартфонов с этим мессенджером также уведомляют, как могут использоваться резервные копии и когда данные будут передаваться по запросам государственных органов и регуляторов. При этом утверждается, что само содержимое чатов защищено сквозным шифрованием. Также сервис перестанет автоматически списывать деньги за внутренние покупки.
Отказ от принятия новых правила может отрезать пользователей от ряда функций — уведомлений, резервных копий и даже в целом возможности полноценно пользоваться приложением.
Тем временем сейчас мессенджер начал тестировать новую функцию для улучшения качества звонков. Испытания интеллектуального шумоподавления проходят в бета-версии приложения для Android и предназначена для автоматической фильтрации фоновых звуков, таких как уличный гул или шум транспорта. Новая функция призвана повысить чёткость речи во время голосовых и видеовызовов.
Напомним, иностранные мессенджеры в целом теряют популярность в России. По словам главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, трафик у того же WhatsApp* уже практически отсутствует, а сам сервис «умер» для отечественных пользователей.
* Соцсеть принадлежит корпорации Meta**, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
** Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.