Прощание с погибшей после нападения педагогом из Добрянки пройдет 9 апреля

Стала известна дата прощания с погибшей учительницей из Добрянки Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля в Добрянке Пермского края простятся с педагогом Олесей Багута, погибшей после нападения ученика. Траурная церемония пройдет в городском дворце спорта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава округа Дмитрий Антонов.

Руководитель добавил, что начало прощания запланировано на 10.00. Потом учителя отпоют в храме Рождества Пресвятой Богородицы. После похорон в ресторане «Старый город» всех желающих приглашают на поминальный обед.

Напомним, утром 7 апреля в Пермском крае ученик напал на своего классного руководителя. Речь идет о девятикласснике одной из школ Добрянки. Он нанес ножевое ранение своему классному руководителю.

Олеся Петровна Багута, завуч, учительница русского языка и литературы из Добрянки Пермского края, более 30 лет проработала в школе. В 2018 году Олеся Петровна стала победителем районного конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы». Она была потомственным учителем, дочерью школьного педагога.