Во Владимирском филиале Приволжского медвуза прошел День открытых дверей

День открытых дверей состоялся 22 марта во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.
Для гостей были подготовлены тематические станции, где можно было познакомиться с основами медицинской деятельности и образовательным процессом. Участники изучили строение человеческого тела, провели настоящие лабораторные опыты, познакомились с основами ЭКГ и узнали, как врачи проводят диагностику работы сердца. Также они освоили базовые хирургические навыки, отработали действия первой помощи в экстренных ситуациях и узнали, как определяется группа крови.
Кроме того, была организована встреча с сотрудниками приемной комиссии, которые подробно ответили на вопросы о поступлении, условиях и возможностях, предоставленных в вузе. Особое внимание было уделено целевому обучению: это один из ключевых инструментов, позволяющий абитуриентам получить бесплатное образование с гарантией трудоустройства и помочь решить проблему нехватки врачей в регионах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.