В Хабаровске шесть участков дорог и развязку отремонтируют по нацпроекту

В 2026 году в Хабаровске продолжится масштабное обновление дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На реализацию планов выделено более одного миллиарда рублей — эти средства пойдут на ремонт участков городской дорожной сети и дорожных сооружений, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Шесть участков дорог и развязка будут отремонтированы в этом году по президентскому нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Это позволит повысить безопасность дорожного движения, создать комфортные условия для пешеходов, продлить срок службы дорожных объектов благодаря использованию современных материалов и технологий. Развитие дорожной инфраструктуры — один из приоритетов для Хабаровска», — отметил мэр краевого центра Сергей Кравчук.
Так на улице Серышева от улицы Тургенева до Воронежской будет уложен новый асфальт и установлены бордюрные камни. Обновят асфальтобетонное покрытие, смонтируют бордюрный камень и обустроят тротуар на улице Запарина на отрезке от улицы Пионерской до Муравьёва-Амурского.
В этом году завершится реконструкция проспекта 60-летия Октября, предстоит проделать большой объем работ на участке от переулка Гаражного до улицы Большой, здесь заменят асфальт, установят бордюрный камень, создадут систему водоотведения и построят тротуары.
Также завершится начатый в прошлом году ремонт дорог на улице Выставочной и бульваре Москвитина, где появится новая дорожная одежда, бордюры, тротуары и современная система водоотведения.
Масштабная реконструкция ждет участок улицы Шеронова от Волочаевской до улицы Ленина. Она включит в себя обустройство трамвайных путей из железобетонных плит, ремонт и укладку асфальтобетонного покрытия, замену рельсов, установку бордюров, создание системы водоотведения и обновление тротуаров.
Особое внимание будет уделено путепроводной развязке «Улица Юности — проспект 60-летия Октября». Здесь запланированы замена асфальта, монтаж деформационных швов, установка барьерного ограждения, создание системы водоотведения и обустройство тротуаров.
