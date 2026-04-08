МЧС сообщило о более 1,3 тыс. подтопленных жилых домов в Дагестане

Подтопленными в Дагестане остаются 1339 домов и 90 участков автомобильных дорог, сообщила пресс-служба МЧС России, передает «РИА Новости».
В 16 пунктах временного размещения (ПВР) на территории республики находится 591 человек, включая 246 детей. Там работают психологи от МЧС России и РСЧС.
В результате подтоплений в Дагестане погибли шесть человек, в том числе три ребенка. Причиной паводков стали обильные осадки.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений, а примерно такое же количество домовладений, участков и хозобъектов получили повреждения. В Дагестане развернуто 55 пунктов временного размещения.
В конце прошлого месяца на республику обрушились аномальные осадки. Произошел прорыв гидротехнических сооружений в Геджухском водохранилище. Из-за паводков пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы.
