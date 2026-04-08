Дмитриев: для нормализации энергетических рынков потребуются месяцы

Дмитриев согласился с прогнозом азиатских авиакомпаний о восстановлении цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

Даже если Ормузский пролив останется открытым, энергетическим рынкам понадобятся месяцы, чтобы вернуться в нормальное состояние. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Даже если Ормузский пролив останется открытым, для нормализации энергетических рынков потребуются месяцы», — написал дипломат в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на материал агентства Bloomberg. В публикации говорилось, что руководители азиатских авиакомпаний считают: даже после открытия пролива цены на авиационное топливо стабилизируются только через несколько месяцев.

По словам Дмитриева, текущий иранский кризис наглядно показал огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и ЕС. Он также подчеркнул глубокий раскол между этими странами и США.

Кирилл Дмитриев отметил, что война США и Израиля с Ираном продемонстрировала, насколько слабы и уязвимы структуры НАТО, Евросоюз и Великобритания. По его мнению, события последних дней ярко высветили эти проблемы.

