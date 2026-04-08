В Енисейске водитель без прав перевозил 4-летнего ребенка (видео)

В Енисейске сотрудники ДПС пресекли перевозку ребенка водителем, который лишен права управления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Nissan Sunny. Выяснилось, что водитель иномарки перевозил 4-летнего ребенка с нарушением правил дорожного движения. 40-летнего мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления административного материала. Позже при проверке по ведомственным базам данных оказалось, что он был лишен водительских прав.
«В отношении нарушителя автоинспекторы составили протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”, ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ “Нарушение правил перевозки людей”. Кроме того, в отношении супруги мужчины — собственницы транспортного средства был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за перечу права управления лицу, лишенному такого права», — пояснили в краевой полиции.
Енисейский районный суд назначил мужчине штраф в размере 30 тыс. рублей. Общая сумма штрафов семьи составила 65 тыс. рублей.
