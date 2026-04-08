На ремонт стадиона «Смена» в Комсомольске-на-Амуре выделили крупную сумму

По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина из бюджета региона на реконструкцию стадиона «Смена» в Комсомольске-на-Амуре было выделено 183 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подрядчику предстоит проделать большой объём работ.
По информации пресс-службы администрации Города юности, в рамках реконструкции предстоит необходимо провести инженерные изыскания и скорректировать проектную документацию с учётом актуальных цен. После этого непосредственно начнутся строительно-монтажные работы на объекте.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен заменить порядка 70% облицовки навесного фасада здания стадиона «Смена» вместе со слоем утеплителя и ветрозащитной плёнкой. В перечне работ усиление опорных столбов и наружных стенок, восстановление ступеней и трибун, установка новых кресел и ремонт кровли.
В рамках реконструкции также замена системы вентиляции и полное восстановление сети электроснабжения, к которой подключены мачты освещения чаши стадиона и видеоэкран. По плану, все работы подрядчик должен завершить до конца ноября 2027 года.
Напомним, что стадион «Смена» до 2016 года находился в собственности авиационного завода. Затем его передали на баланс края, из бюджета которого тогда также выделялись деньги на его реконструкцию. Ремонт шёл вплоть до 2018 года, однако спортивный объект так и не был принят в эксплуатацию из-за ошибок в проекте. С 2019 года стадион был законсервирован.