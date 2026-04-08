«Поезд + автобус»: мультимодальные перевозки в Абхазию возобновят с 30 апреля

С 30 апреля жители разных регионов России смогут снова воспользоваться мультимодальными перевозками в Абхазию и обратно. Билеты «поезд + автобус» и «самолет + автобус» уже появились в продаже, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.
Россияне смогут по единому билету доехать до железнодорожного вокзала Адлера или аэропорта Сочи, а там пересесть на автобусы и поехать в республику. Автобусы будут ходить в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
В Минтрансе отметили, что единый билет поможет пассажирам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться до точки назначения. «Безопасность поездки обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками», — заверили в ведомстве.
Оформирмить единый билет можно в кассах вокзалов, на сайте РЖД, либо на сайте авиакомпаний (если часть маршрута идет на самолете). При покупке единого билета нужно указать пункты назначения. К примеру: «Ростов-на-Дону» — «Пицунда».
Билеты из Сочи до абхазских городов будет варьироваться от 824 до 1132 рублей. Самый дорогой проезд Сочи — Сухум — 1132 рубля.
В Минтрансе напомнили, что сейчас мультимодальные перевозки уже работают в Приэльбрусье, Домбай, Архыз и Шерегеш, в Калининградской и Вологодской областях, в Удмуртии. Летом систему планируют возобновить в Суздаль.
Ранее «Югополис» писал о том, что для поездки в Абхазию на детей не нужно будет оформлять загранпаспорт. Достаточно на таможне предъявить свидетельство о рождении. Возвращение к старым правилам проезда (действующим до января 2026 года) произойдет ближе к маю.