«Поезд + автобус»: мультимодальные перевозки в Абхазию возобновят с 30 апреля

Также можно купить единый билет на самолет и автобус.

Источник: Югополис

С 30 апреля жители разных регионов России смогут снова воспользоваться мультимодальными перевозками в Абхазию и обратно. Билеты «поезд + автобус» и «самолет + автобус» уже появились в продаже, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Россияне смогут по единому билету доехать до железнодорожного вокзала Адлера или аэропорта Сочи, а там пересесть на автобусы и поехать в республику. Автобусы будут ходить в пять городов: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

В Минтрансе отметили, что единый билет поможет пассажирам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться до точки назначения. «Безопасность поездки обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками», — заверили в ведомстве.

Оформирмить единый билет можно в кассах вокзалов, на сайте РЖД, либо на сайте авиакомпаний (если часть маршрута идет на самолете). При покупке единого билета нужно указать пункты назначения. К примеру: «Ростов-на-Дону» — «Пицунда».

Билеты из Сочи до абхазских городов будет варьироваться от 824 до 1132 рублей. Самый дорогой проезд Сочи — Сухум — 1132 рубля.

В Минтрансе напомнили, что сейчас мультимодальные перевозки уже работают в Приэльбрусье, Домбай, Архыз и Шерегеш, в Калининградской и Вологодской областях, в Удмуртии. Летом систему планируют возобновить в Суздаль.

Ранее «Югополис» писал о том, что для поездки в Абхазию на детей не нужно будет оформлять загранпаспорт. Достаточно на таможне предъявить свидетельство о рождении. Возвращение к старым правилам проезда (действующим до января 2026 года) произойдет ближе к маю.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
