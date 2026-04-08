Медведев сказал, кто победил в войне Ирана и США

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предположил, кто одержал победу в конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке.
«Конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Так кто победил? Прежде всего здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
При это он добавил, что факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план из десяти пунктов является успехом иранцев.
Как ранее писал сайт KP.RU, Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. За это время, по его словам, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Американский лидер заявлял, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы.