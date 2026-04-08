Лесные браконьеры из Хабаровского края лишились двух миллионов и свободы

Судебные приставы добились выплаты ущерба за незаконную вырубку леса и наложили арест на имущество.

В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения взыскали с двоих жителей Нанайского района ущерб, причинённый лесному фонду, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчины незаконно вырубали лесные насаждения с целью продажи древесины, но их деятельность была пресечена правоохранительными органами. Суд признал их виновными по ст. 260 УК РФ и обязал возместить 1 млн 960 тыс. рублей.

Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов по Нанайскому району. Поскольку должники не исполнили требования в срок, приставы применили меры принудительного характера: ограничили выезд за границу, арестовали банковские счета, автомобиль и моторную лодку.

Эти меры подействовали: браконьеры полностью возместили ущерб природе.