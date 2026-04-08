В Красноярском крае оборудуют 16 новых площадок ГТО

В 2026 году в Красноярском крае планируют оборудовать 16 современных площадок комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Строительство ведется за счет средств краевого и федерального бюджетов. На площадках разместят турники, брусья, комплексы для воркаута и тренажёры. Стоимость каждого объекта составит более трех миллионов рублей. Спортивные локации появятся в населенных пунктах в округах региона: Большемуртинско-Сухобузимском (г. п. Большая Мурта, с. Нахвальское, с. Шила), Идринско-Краснотуранском (с. Краснотуранск), Каратузском (с. Каратузское), Манско-Уярском (с. Сушиновка, д. Богуславка), Минусинском (г. п. Зеленый Бор, с. Лугавское), Мотыгинском (г. п. Мотыгино), Назаровском (с. Красная Сопка), Иланско-Нижнеингашском (г. п. Нижняя Пойма), Рыбинском (г. Заозерный), Шарыповском (с. Холмогорское), городском округе Красноярск (г. Красноярск, г. п. Берёзовка). Территории выбирали с учетом численности населения, транспортной доступности и запросов жителей. Развитие сети площадок ГТО — часть стратегии по популяризации спорта. К 2030 году в регионе планируется вовлечь в занятия физкультурой не менее 70% населения, напомнили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края.