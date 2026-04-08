Геологию выбирают искатели. Ради какой мечты вгрызаются в толщу земной коры?

60 лет назад в стране учредили профессиональный праздник — День геолога. Его отмечают в первое воскресенье апреля. В этом году он приходится на 5 апреля.
Кабинет или каска?
— Сергей Валерьевич, как вы пришли в геологию? Это была детская мечта или случайность?
— Я родился и вырос в золотодобывающем регионе — на Чукотке в Магаданской области. Это и предопределило мой будущий путь.
Меня всегда тянуло к природе. В школьные годы родители часто отправляли меня на каникулы к знакомым геологам в полевые лагеря. Я знакомился с работой, бытом работников. Так что выбор профессии был осознанным. Правда, тогда казалось, что после обучения обязательно вернусь на малую родину. Но в период перестройки геологическая отрасль на Крайнем Севере была разрушена, и я остался работать в Прикамье.
— За что вы любите свою работу?
— После завершения обучения несколько лет я проработал в нефтяной геофизике. После этого пришёл в «Уралкалий». И вот почти 28 лет работаю в компании.
Свою работу я люблю за разнообразие задач, отсутствие монотонности, возможность общения с интересными людьми, а в глобальном смысле — за пользу, которую она приносит человечеству.
— В чём заключаются ваши обязанности?
— В функционал геологической службы предприятия входит широкий спектр работ. Для поддержания минерально-сырьевой базы компании требуется выполнять геологическое изучение и разведку новых участков месторождения. При отработке солей надлежит вести тщательный учёт добытых и оставшихся запасов руды. Для обеспечения безопасности горных работ необходимо постоянно уточнять геологическое строение отрабатываемых участков недр, проводить дальнейший мониторинг состояния подработанного горного массива.
Обязанности главного геолога заключаются в организации и координации выполнения этого комплекса работ как силами предприятия, так и с привлечением научных организаций.
— Часто ли приходится спускаться в рудник или кабинетной работы всё же больше?
— Кабинетной работы на этой должности, конечно же, больше. Рудники посещаю не часто, но регулярно, в основном — для контроля соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.
Личные открытия.
— В советское время геолог считался романтической профессией. А сейчас?
— Если сравнивать с периодом развития советской геологии в середине прошлого века, то многокилометровых полевых маршрутов и всех связанных с ними атрибутов романтики сейчас у геологов, конечно же, меньше.
Но она проявляется не только в бесконечных дорогах, кострах и палатках. Романтикой профессии можно считать то, что геолог всегда оказывается первым на любом месторождении, непосредственно общается с земными недрами и имеет возможность личных открытий. В геологии будет комфортно тем, кто по характеру искатель, то есть романтик.
— У шахтёров есть свои легенды и приметы. А у геологов? Или вы считаете это ерундой и опираетесь только на рациональный подход?
— Легенды и приметы не могут быть ерундой, они рождаются не на пустом месте, в каждой есть рациональное зерно. Многие приметы можно назвать общепринятыми, известными, например, не к добру пустые вёдра, чёрные кошки и так далее.
Но есть в геологии и свои специфические приметы — так называемые поисковые и разведочные признаки. Это различные геологические факторы, прямо или косвенно указывающие на наличие полезных ископаемых или на близость каких-либо явлений. Можно сказать, что это научно обоснованные геологические приметы и суеверия.
— Есть ли у геолога на калийном производстве мечта? Например, найти в толще калия окаменелость или открыть новые пласты месторождения.
— Все люди разные, и мечта у каждого своя. А профессия геолога в силу своей изначальной поисковой специфики открывает здесь широкие возможности. Кто-то действительно ищет окаменелость, кто-то — редкий минерал, красивый образец породы, необычную геологическую структуру, а кто-то — интересную работу и хороших друзей. Наше месторождение и предприятие позволяют реализоваться любой мечте.