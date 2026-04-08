Guardian: мощь США значительно ослабла после войны с Ираном

Военная мощь Соединенных Штатов Америки значительно ослабла после войны с Ираном. Такой вывод содержится в аналитическом материале британской газеты The Guardian.
Издание называет американскую кампанию против исламской республики незаконной авантюрой с нечетко определенными военными целями. Несмотря на недели массированных бомбардировок со стороны США и Израиля, Иран, по мнению авторов, не только выжил, но и успешно провел стратегию горизонтальной эскалации, которая повлекла серьезные глобальные экономические издержки.
«Трамп проиграл эту войну во всех возможных смыслах — морально, юридически, политически, экономически, с точки зрения репутации и стратегии», — приводит издание мнение историка Тимоти Снайдера.
В статье также отмечается, что друзья и враги США по всему миру сделают свои выводы. Китай и Россия, вероятно, заметили ограниченность американской мощи и то, что Вашингтон так и не решился задействовать сухопутные войска. При этом смена режима в Иране, которую обещали Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху, не состоялась. Вместо этого, по мнению авторов, режим укрепился вокруг более радикального ядра, центром которого является Корпус стражей исламской революции.
Ранее США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. Дональд Трамп распорядился временно не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре. Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном запланирован на 10 апреля в Исламабаде.