В Липецкой области усадьба Буниных займется развитием цифрового проекта

Источник: Национальные проекты России

Проект «Усадьба Буниных в Озерках: новая жизнь в цифровом мире» стартует в Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Ключевым инструментом будет аудиоспектакль-путеводитель, позволяющий гостям самостоятельно исследовать усадьбу, слушая произведения писателя в контексте вдохновивших его пейзажей. Параллельно будет запущен подкаст-сериал «Неизвестный Бунин». Также центром притяжения станут две молодежные творческие резиденции. Под руководством наставников участники создадут эссе, стихи и картины, которые войдут в виртуальную выставку.

Кульминацией сезона станет встреча фольклорных коллективов. Усадьба Буниных в Озерках превратится в динамичное пространство, наглядно показывающее, как современные технологии и бережное отношение к истории способны сделать культурное наследие актуальным, востребованным и по-настоящему своим для нового поколения.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.