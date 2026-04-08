В Липецкой области усадьба Буниных займется развитием цифрового проекта

Проект «Усадьба Буниных в Озерках: новая жизнь в цифровом мире» стартует в Липецкой области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Ключевым инструментом будет аудиоспектакль-путеводитель, позволяющий гостям самостоятельно исследовать усадьбу, слушая произведения писателя в контексте вдохновивших его пейзажей. Параллельно будет запущен подкаст-сериал «Неизвестный Бунин». Также центром притяжения станут две молодежные творческие резиденции. Под руководством наставников участники создадут эссе, стихи и картины, которые войдут в виртуальную выставку.
Кульминацией сезона станет встреча фольклорных коллективов. Усадьба Буниных в Озерках превратится в динамичное пространство, наглядно показывающее, как современные технологии и бережное отношение к истории способны сделать культурное наследие актуальным, востребованным и по-настоящему своим для нового поколения.
