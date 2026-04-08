Внезапно появляющийся первый симптом рака желудка назвал онколог Олег Кит

Несколько признаков симптомов рака желудка назвал доктор медицинских наук онколог Олег Кит. Одним из первых может быть железодефицитная анемия, свидетельствующая о патологическом процессе в организме.
По словам медика, из-за повреждений, которые наносит опухоль слизистой оболочке желудка, ухудшается усвоение железа, витамина В12 и фолиевой кислоты, которые необходимы для синтеза гемоглобина.
«Стоит насторожиться, если внезапно появилось чувство задержки при приеме пищи, или не хватает привычного количества еды для насыщения», — цитирует медика «Доктор Питер».
Есть и другие признаки этого заболевания. К ним относятся, в частности, боль в подложечной области, снижение аппетита или его полное отсутствие, а также резкая потеря веса, для которой нет причины. Человек кроме того может испытывать тошноту и изменения в работе кишечника.
Для обнаружения болезни на ранних стадиях необходима гастроскопия — УЗИ или анализы крови не дадут полной картины. Между тем, при обнаружении заболевания на нулевой или первой стадии чаще всего можно обойтись удалением опухоли или пораженной части желудка.
На второй—третьей стадии придется подключать химиотерапию, чтобы уменьшить размеры опухоли и перевести ее в операбельное состояние, а после уничтожить микрометастазы.
На поздних стадиях могут понадобиться таргетная терапия и стентирование для восстановления проходимости пищи.
