МЧС сообщило о мерах по борьбе с паводком в Верхнем Уфалее

Благодаря своевременным мерам по укреплению берега уровень воды за два часа снизился на 10 см, на гидропостах отмечается спад по 5 см в час. Группировка МЧС и местные власти оказали адресную помощь 16 гражданам, переместив их имущество. Мониторинг обстановки продолжается, ситуация под контролем.