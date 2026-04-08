МЧС сообщило о мерах по борьбе с паводком в Верхнем Уфалее

В Верхнеуфалейском городском округе из-за дождей увеличили сброс воды на водохранилище, чтобы предотвратить развитие паводковой ситуации. Утром 8 апреля подтопление зафиксировано на 21 приусадебном участке вдоль рек Уфалейка и Генералка, жилые дома не пострадали.
Благодаря своевременным мерам по укреплению берега уровень воды за два часа снизился на 10 см, на гидропостах отмечается спад по 5 см в час. Группировка МЧС и местные власти оказали адресную помощь 16 гражданам, переместив их имущество. Мониторинг обстановки продолжается, ситуация под контролем.