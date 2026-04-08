Приток воды в Камское водохранилище вырос в пять раз с 31 марта, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
По словам специалиста, подобный рост уже наблюдался в середине апреля 2016 года. Тогда он привёл к формированию пика половодья почти одновременно по всей территории края, кроме бассейнов Яйвы и Вишеры, и достиг максимума почти 16 тысяч кубометров в секунду. Сейчас приток воды составляет 4690 кубометров в секунду.
Однако быстрый рост притока продолжится ещё 2−3 дня, а потом прервётся из-за похолодания. 8 апреля на большей части Прикамья, кроме самых южных районов, ожидается последний день активного таяния снега. Затем оно возобновится только в конце недели, но с гораздо меньшей интенсивностью.
Напомним, что несколько территорий Прикамья затопило из-за половодья. По состоянию на вечер 7 апреля в регионе под водой находились 28 приусадебных участков.