Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приток воды в Камское водохранилище вырос в пять раз

Сейчас приток воды достиг 4690 кубометров в секунду.

Приток воды в Камское водохранилище вырос в пять раз с 31 марта, сообщил доктор географических наук Андрей Шихов в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

По словам специалиста, подобный рост уже наблюдался в середине апреля 2016 года. Тогда он привёл к формированию пика половодья почти одновременно по всей территории края, кроме бассейнов Яйвы и Вишеры, и достиг максимума почти 16 тысяч кубометров в секунду. Сейчас приток воды составляет 4690 кубометров в секунду.

Однако быстрый рост притока продолжится ещё 2−3 дня, а потом прервётся из-за похолодания. 8 апреля на большей части Прикамья, кроме самых южных районов, ожидается последний день активного таяния снега. Затем оно возобновится только в конце недели, но с гораздо меньшей интенсивностью.

Напомним, что несколько территорий Прикамья затопило из-за половодья. По состоянию на вечер 7 апреля в регионе под водой находились 28 приусадебных участков.