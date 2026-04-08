Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самую большую зарплату в Нижнем Новгороде предлагают врачу-офтальмологу

Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий апреля.

Источник: Живем в Нижнем

Вакансия врача-офтальмолога возглавила топ-5 самых высокооплачиваемых предложений в Нижнем Новгороде в апреле. Медику готовы платить от 200 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам исследования.

Второе место в рейтинге заняла вакансия главного бухгалтера. Соискателю предлагают доход от 120 тысяч рублей в месяц. Топ-3 заключило предложение для инженера пусконаладочных работ АСУТП в нефтепроводной компании. Помимо зарплаты до 118 тысяч рублей доступны бонусы в виде ДМС, премий.

В пятерку самых высокооплачиваемых предложений аналитики также включили вакансии старшего смены в пекарне (до 100 тысяч рублей) и оператора-наладчика в агрохолдинге (от 93 тысяч рублей + компенсация питания и полис ДМС).

Ранее мы писали, что нижегородские работодатели чаще всего предлагают соискателям ДМС и обучение.