Самую большую зарплату в Нижнем Новгороде предлагают врачу-офтальмологу

Вакансия врача-офтальмолога возглавила топ-5 самых высокооплачиваемых предложений в Нижнем Новгороде в апреле. Медику готовы платить от 200 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам исследования.
Второе место в рейтинге заняла вакансия главного бухгалтера. Соискателю предлагают доход от 120 тысяч рублей в месяц. Топ-3 заключило предложение для инженера пусконаладочных работ АСУТП в нефтепроводной компании. Помимо зарплаты до 118 тысяч рублей доступны бонусы в виде ДМС, премий.
В пятерку самых высокооплачиваемых предложений аналитики также включили вакансии старшего смены в пекарне (до 100 тысяч рублей) и оператора-наладчика в агрохолдинге (от 93 тысяч рублей + компенсация питания и полис ДМС).
