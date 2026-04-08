В Комсомольске инспектор ДПС спас пятерых щенков, брошенных умирать на морозе

Дмитрий Нагуманов вместе с женой месяц не спали ночами, выхаживая слепых малышей. Теперь четверо нашли дом, а последний «счастливчик» ждет хозяина. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Февральский мороз в Комсомольске-на-Амуре не щадит никого, а для пятерых крошечных, еще слепых щенков он должен был стать смертным приговором. Малышей, от которых кто-то жестоко избавился, оставили в коробке под гаражами. Шансов дожить до утра у них практически не было, если бы мимо не проезжал инспектор ДПС Дмитрий Нагуманов.
Увидев копошащийся сверток, полицейский не смог проехать мимо. Забрать щенков домой было единственным верным решением, хотя и очень непростым. Слепые щенки требуют ухода как младенцы: кормление каждые два-три часа, тепло и постоянный присмотр.
— Дмитрий и его супруга буквально совершили чудо. Они круглосуточно ухаживали за подкидышами, выкармливали их из пипетки и лечили, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Забота принесла плоды: все пятеро выжили, окрепли и превратились в симпатичных и здоровых собак. Дмитрий лично занялся поиском добрых рук для своих подопечных. Четверо «хвостиков» уже переехали в новые семьи, где их любят. Сейчас своего человека ждет последний, пятый щенок.
Коллеги гордятся Дмитрием, отмечая, что настоящий полицейский остается защитником не только на дороге, но и в жизни, даже если речь идет о самых беззащитных.
