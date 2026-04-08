До 200 тысяч в месяц: кому в Волгограде в апреле обещают горы золота

Апрель преподнес волгоградцам приятные сюрпризы на рынке труда. Пока одни жалуются на нехватку денег, другие присматриваются к вакансиям, где обещают платить до 200 тысяч рублей в месяц.
Аналитики сервиса SuperJob изучили предложения в крупнейших городах страны и выяснили, кто в Волгограде сейчас в особом почете у работодателей.
Самым заманчивым предложением месяца стала вакансия менеджера по продажам. Но не простого, а специалиста по ортодонтической продукции. Тому, кто разбирается в брекетах и умеет убеждать, готовы платить от 120 до 200 тысяч рублей. Конечно, с улицы туда не возьмут: требуют высшее образование и реальный опыт в торговле. Зато обещают постоянно учить за счет фирмы.
На втором месте в рейтинге зарплатных рекордов обосновался директор гипермаркета. Руководителю крупного магазина предлагают от 106 до 121 тысячи рублей. Критерии отбора строгие, но понятные: диплом вуза и хотя бы год стажа на аналогичной должности.
Интересно, что сразу две строчки в топ-5 самых высокооплачиваемых работ снова заняли «продажники». В сфере логистики и мебельного бизнеса (сегмент B2B) можно смело рассчитывать на сумму от 100 тысяч рублей. А замыкает пятерку лидеров вакансия для суровых производственников — управляющему цехом по заморозке субпродуктов обещают платить от 80 до 90 тысяч.
Если посмотреть на ситуацию в целом по России, то в фаворе сейчас медики, строители, айтишники и промышленники. Во многих миллионниках — от Москвы до Челябинска — больше всех получают врачи. А вот в Волгограде в этом апреле настоящий «праздник» именно на улице специалистов по продажам.
Городской рынок труда в Волгограде явно делает ставку на тех, кто умеет грамотно предлагать и реализовывать товар.
