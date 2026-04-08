Космонавт Сергей Прокопьев рассказал о значимости русского языка на МКС

Сергей Прокопьев: Это самая интересная и сложная часть работы. В ходе двух полетов мне удалось выполнить восемь выходов. В сумме 55 часов. Я рад, что мне это доверили, горд своим результатом. Надеюсь, что впереди еще не один такой выход. К сожалению, подобное задание достается не каждому. Бывало, люди три раза летали, но программа полета выхода за пределы МКС не предполагала. За полтора-два года мы начинаем тренировки в гидролаборатории — в затопленных модулях, имитирующих станцию. Какой инструмент ты будешь использовать, как проложишь трассу, заменишь блоки и так далее. Но были в моей карьере и два незапланированных выхода в открытый космос. Станция изнутри уже надоела, все до винтика знаешь. А тут с одной стороны огромная Земля, с другой — станция, которая сама размером с футбольное поле. У нас с собой камеры, делаем видео, фотографии.