Космонавт Сергей Прокопьев рассказал о значимости русского языка на МКС

В военно-патриотическом лагере «Авангард» в Волгоградской области Герой России пообщался с подростками, а также нашел время для разговора с корреспондентом «РГ». Как влюбиться в звезды, можно ли соскучиться по невесомости и какой едой меняются наши космонавты с американскими коллегами — об этом наша беседа.
Сергей Валерьевич, что вы говорите школьникам, чтобы заразить их любовью к космосу?
Сергей Прокопьев: Наша космонавтика не просто существует — мы находимся на передовых позициях. Сегодня аэрокосмическое направление стремительно развивается. Нужны исследователи, инженеры-конструкторы.
Полет в космос — это пик моей профессии. Долго-долго готовишься, а потом наконец ракета отрывается от земли. На борту Международной космической станции ощущаешь себя представителем своей страны и даже всего человечества. Хочется все правильно сделать, чтобы эти наработки помогали дальнейшим полетам.
Вас самого кто-то в детстве вдохновил?
Сергей Прокопьев: Моя родная школа в Екатеринбурге носит имя Михаила Громова. Это фигура одного ряда с Чкаловым, оба выполнили перелет через Северный полюс с разницей в месяц. Мне шел восьмой год, когда Громов приходил к нам на линейку. Я запомнил его, благодаря таким встречам в человеке появляется внутренний стержень.
Мы с братьями выросли в семье, издавна связанной с небом. Дедушка был летчиком во время Великой Отечественной войны, прыгал с парашютом. Наши родители познакомились в аэроклубе. И они грезили космосом, ведь выросли во времена Гагарина, выхода в открытый космос Леонова, стыковки «Союз» — «Аполлон». У нас дома были газетные вырезки, мы знали, кто находится на орбите. Мама всегда мне говорила: «Если хочешь в космос, нужно выбрать верную профессию».
Космонавтами не рождаются, а становятся. После школы я поступил в высшее авиационное военное училище. А в 2010 году прошел отбор в космонавты. Здоровье меня никогда не подводило, образование есть. Но все равно пришлось многому учиться, нарабатывать практику, тренироваться. В Звездном городке мой образ жизни кардинально изменился. Работа пилота прекрасна, но я не жалею, ведь космос — это мечта.
Сильно нервничали на пути к мечте?
Сергей Прокопьев: Всегда волнуешься, как бы не произошел отказ техники. Еще будучи пилотом, выруливал на полосу и думал об этом. Ведь присутствует много факторов, которые от тебя не зависят. Пока не оказался на орбите, боялся отмены полета. И только в космосе успокоился. С момента поступления в отряд прошло 7,5 года. Все это время доказывал свою состоятельность, постоянно сдавал зачеты. Не дай бог оказаться в конце списка. Недавно разговаривал с виноделами. Они увидели аналогию. Как не каждый кандидат летит в космос, так не каждый урожай винограда даст хороший напиток.
Первый полет случился шестого июня 2018 года и продлился шесть месяцев. Это как раз день рождения моей супруги — такой был ей подарок. Мы с женой знакомы с курсантских времен. Я долгое время был боевым пилотом, и ей не привыкать к моим длительным командировкам. Когда стал космонавтом, она успокаивала жен моих коллег, объясняла им, что мужья на работе, под контролем.
Вам не раз довелось работать и в открытом космосе…
Сергей Прокопьев: Это самая интересная и сложная часть работы. В ходе двух полетов мне удалось выполнить восемь выходов. В сумме 55 часов. Я рад, что мне это доверили, горд своим результатом. Надеюсь, что впереди еще не один такой выход. К сожалению, подобное задание достается не каждому. Бывало, люди три раза летали, но программа полета выхода за пределы МКС не предполагала. За полтора-два года мы начинаем тренировки в гидролаборатории — в затопленных модулях, имитирующих станцию. Какой инструмент ты будешь использовать, как проложишь трассу, заменишь блоки и так далее. Но были в моей карьере и два незапланированных выхода в открытый космос. Станция изнутри уже надоела, все до винтика знаешь. А тут с одной стороны огромная Земля, с другой — станция, которая сама размером с футбольное поле. У нас с собой камеры, делаем видео, фотографии.
По невесомости скучаете?
Сергей Прокопьев: Невесомость — это прекрасное чувство. За год ты привыкаешь к нему. Мы можем летать, спать на потолке, перемещать огромные грузы. На Земле такого себе позволить нельзя. Когда возвращаемся, немножко жаль терять эти свойства. Надо привыкать. Первые ощущения не самые приятные, вестибулярный аппарат привык к невесомости. Подташнивает, движения болезненные, не всегда получается прямо ходить. Чем больше времени проходит, тем легче.
На Земле хватает международных конфликтов. А космическое братство сохранилось?
Сергей Прокопьев: Астронавты и космонавты находятся в одной лодке, точнее, на станции. Когда случаются опасные внештатные ситуации, нам приходится вместе искать решение — пример для всего мира, как надо сотрудничать в общих интересах. Хотелось бы, чтобы политики научились договариваться между собой, как это делаем мы. Космическое братство есть, у нас дружеские отношения. Мы профессионалы, и нас не так много в мире. Ощущение уникальности работы сглаживает все политические шероховатости. Мы делаем одно дело, чтобы научиться долго и безаварийно летать в космосе. Это заставляет объединяться.
У нас редкая профессия, которая требует от иностранцев знания русского языка. Этим нельзя не гордиться. Тот, кто участвует в управлении кораблем «Союз», должен в той или иной степени говорить по-нашему, потому что вся бортовая документация на русском. У каждого астронавта есть обязательные уроки русского. Раньше они знали язык лучше, потому что долгое время проводили в России. Сейчас появился корабль Dragon, поэтому они используют его. Тем не менее мы все равно общаемся на Земле и в космосе и по-английски, и по-русски.
Знаю, что астронавты любят наш борщ. Меняетесь продуктами?
Сергей Прокопьев: Несмотря на то что космическая еда очень вкусная и приготовлена с душой, всегда хочется попробовать что-то новое. Через два-три месяца надоест даже самое вкусное. И мы начинаем с нашими американскими коллегами меняться. Они обычно просят у нас творог, супы, которых у них нет, а также шоколад и мед. Мы у них можем попросить мясные продукты или фрукты. Помогаем друг другу.
Поздравление Сергея Прокопьева.
— Всех поздравляю с Международным днем космонавтики! Гордитесь тем, что именно наша страна первой отправила человека в космос. Традиции, заложенные предками, мы будем продолжать и развивать. Всем желаю поставить перед собой цель, которую сложно достичь. Но если помаленьку каждый день что-то делать, эти кирпичики превратятся в лестницу к мечте.
Справка «РГ».
Прокопьев Сергей Валерьевич родился 19 февраля 1975 года в Свердловске (сегодня Екатеринбург). Герой РФ, бывший военный летчик, полковник запаса. В 2018 году провел в космосе 196 суток. А в 2022 — 2023 годах — рекордные 370 суток 21 час 22 минуты (самый длительный полет по программе МКС). Общая продолжительность пребывания в космосе — 567 суток 15 часов 12 минут.