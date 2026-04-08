Более 40 шедевров деревянной храмовой скульптуры вернулось в Нижегородскую область после реставрации

В Нижегородскую область после реставрации и консервации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря вернулись 47 уникальных памятников деревянного храмового искусства Нижегородского Поволжья XVII — начала XX веков. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
На реставрации находились предметы из коллекции Нижегородского музея-заповедника, Нижегородского художественного музея, муниципальных музеев Арзамаса, Балахны, Ветлуги, Городца и музея Нижегородской епархии.
Реализация проекта стала возможной благодаря комплексной реставрационной программе, инициированной в 2025 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Восстановление скульптур проходило в стенах Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, включая его Архангельский и Костромской филиалы, где над нижегородскими святынями трудились ведущие мастера страны.
«Сохранение и популяризация уникального культурного наследия — это дань уважения нашей истории и духовным корням. Деревянная храмовая скульптура Нижегородского Поволжья — явление исключительное, долгое время она оставалась недоступной для широкой публики из-за своей хрупкости. Было принято решение поддержать этот проект, чтобы вернуть шедевры из небытия, подарить им вторую жизнь и представить нижегородцам в их подлинном величии. Это инвестиция в нашу идентичность, которая останется будущим поколениям», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Реставрация была проведена при поддержке АНО «АСИРИС». В ведомстве подчеркнули, что нижегородские земли исторически славились мастерами резьбы, а возвращение предметов из муниципальных округов в культурный контекст подчеркивает преемственность традиций.
Сотрудничество с Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика И. Э. Грабаря помогло не только восстановить физическую форму предметов, но и сохранить их аутентичность, что крайне важно для понимания локальной специфики региональной резьбы, процветавшей в Поволжье, а также подтвердить высокий статус коллекции. Большинство представленных работ выполнено на высоком профессиональном уровне, вероятно, приглашенными столичными мастерами.
Необходимо отметить высокую художественную и историческую ценность вернувшихся экспонатов и сложность проделанной работы.
«Многие из отреставрированных скульптур десятилетиями находились в фондах, дожидаясь своего часа. Мы увидели потрясающие результаты. Например, скульптура Николая Можайского XVII века после расчистки открыла яркие, насыщенные цвета одежды. Реставраторы работали как хирурги, благодаря комплексу реставрационно-консервационных мероприятий мы, в принципе, имеем возможность увидеть все эти памятники, поскольку они находились в аварийном состоянии», — поделился генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.
Отреставрированные экспонаты станут основой новой выставки Нижегородского музея-заповедника «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (0+), которая откроется в Манеже Нижегородского кремля 13 апреля.
Помимо самих скульптур, зрителям будет представлен подготовленный сотрудниками Нижегородского музея-заповедника научный фильм (0+) о ходе реставрационных работ, созданный совместно со специалистами центра имени Грабаря. Проект позволит по-новому взглянуть на историю православной пластики, в которой профессиональное мастерство столичных авторов переплеталось с искренней, порой наивной, но невероятно мощной энергией провинциальных резчиков Поволжья.