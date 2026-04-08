Ответственность не кусается. Как защитить людей от нападения собак

За последний месяц в Пермском крае произошло сразу несколько случаев нападений собак на людей. Причём речь идёт не о бродячих животных.
Так, 18 марта собака породы американская акита накинулась на жительницу Кудымкара. 23 марта в селе Красная Слудка Добрянского округа на пожилую женщину напала собака, которую не смогла удержать на поводке её хозяйка. 30 марта в Лысьве, рядом с одной из школ, стаффордширский терьер напал на пенсионерку. Женщине пришлось ампутировать часть ноги.
На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект фракции ЛДПР об обязательном страховании ответственности владельцев собак бойцовских пород, призванный защитить всех россиян, пострадавших от укусов. Введение обязательной страховки, по аналогии с автомобильным ОСАГО, позволит решать финансовые вопросы напрямую через страховую компанию, минуя изнурительные судебные процедуры. Разработанная депутатами инициатива предполагает, что в случае нападения животного пострадавший сможет рассчитывать на выплату до 1 млн руб., а при порче имущества — ещё до 200 тыс. руб.
Законопроект внесён в план работы Думы на весеннюю сессию этого года.
«Люди не должны страдать от халатности и безалаберности владельцев животных, — пояснил инициативу руководитель регионального отделения ЛДПР Олег Постников. — Человек, решивший завести собаку опасной породы, должен в полной мере осознавать свою ответственность перед людьми, перед обществом за своего питомца, в том числе и материальную. Цена здоровья и жизни человека несравнима со стоимостью страховки».
Авторы законопроекта напоминают, что сейчас пострадавшим довольно сложно добиться возбуждения уголовного дела и выплаты компенсации от владельцев животных. Яркий пример — история, которая произошла в Перми в прошлом году. У проходной одного из предприятий на инженера напали две собаки. Их хозяин пришёл на собеседование и оставил животных на парковке. Пострадавший мужчина долго лечился, однако в возбуждении дела в итоге отказали.
Рост числа нападений.
По данным Следственного комитета России, в последние годы число покусанных собаками людей выросло в несколько раз. Так, в 2022 г. следователи возбудили 78 уголовных дел о нападении животных, в 2023 г. — 185, а в 2024 г. — уже 408. В 2025 г. только в Пермском крае Роспотребнадзор зафиксировал 3237 случаев укусов людей собаками, за первые два месяца 2026 г. таких случаев уже 433. За март данные пока не подвели.