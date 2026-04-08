Умер Шериг-оол Ооржак, первый президент Тувы. Политику было 83 года, он руководил республикой в 1990-е годы и считался человеком исключительной энергии и преданности делу. Печальную новость 8 апреля сообщил в своем Тelegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.
«Его жизненный путь — от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена — всегда был примером служения людям», — написал Ховалыг.
Он назвал Шериг-оола Ооржака «выдающимся государственным деятелем», а его утрату — «невосполнимой». Ховалыг подчеркнул, что благодаря взвешенным решениям, твердости характера и искренней заботе о людях Ооржаку удалось сохранить стабильность и создать основу для дальнейшего развития Тувы.
Ооржак стал первым президентом Тувы в 1992 году и оставался у руля республики 15 лет — сначала как президент, затем как председатель правительства.
Ранее KP.RU писал, что на 105-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Полина Громова — участница прорыва блокады Ленинграда.