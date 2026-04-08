Российская певица оценила последние откровения Диброва

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org оценила последние откровения телеведущего Дмитрия Диброва после развода с Полиной Дибровой.
«Так выглядит отчаяние», — утверждает артистка. Она обратила внимание на то, что мужчина солидного возраста сознательно переносит глубоко личное, впуская людей в свою постель. Собеседница издания подчеркнула, что границы дозволенного и общепринятых норм оказываются размыты.
По словам Штурм, Дибров под видом откровенной беседы сообщает своему «оппоненту» Роману Товстику, к которому ушла его экс-супруга, о том, что она не такая, как думает бизнесмен, она расчетливая и корыстная, но сам телеведущий сделал ее такой, это «его продукт», и если она «сломается», то он заберет ее «чинить».
Говоря о том, что Дибров «примет и простит» экс-супругу, собеседница издания отметила, что это вызывает улыбку, ведь в среде вседозволенности «поход налево» не считается грехом. Более того, как заметила Штурм, деньги остались с телеведущим, а все остальное — это ерунда.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.