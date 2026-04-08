В Перми на опоры путепровода у «Мориона» уложили первый пролетный блок

Пермские строители приступили к важному этапу работ на путепроводе через Транссиб у «Мориона». На двух ближних к Центральному рынку опорах уложили гигантский пролетный блок весом 47 тонн.
Промежуточные опоры нового путепровода на ш. Космонавтов состоят из четырех стоек- «тюльпанов», на которые укладывается пролетный блок. Из 16 стоек дорожные строители собрали 12. После монтажа всех пролетов на них уложат поперечные балки и мостовое полотно — основу дороги.
В целом новый путепровод состоит из шести опор, включая две монолитные крайние и четыре промежуточные. Крайняя опора со стороны рынка готова — это опора № 6, на которую и уложили первый блок.
«Продолжается возведение подпорных стен будущего подхода к путепроводу со стороны рынка. На насыпи изымают грунт, чтобы в будущем заменить его новым. Также возвели шпунтовую стену, чтобы разделить временно насыпь на две части. Это не даст сползти готовой части на ту, что находится в работе», — пояснил краевой Минтранс.
Глава региона на заседании краевого правительства поручил ведомству возобновить техническое движение по половине путепровода у технопарка «Морион Диджитал» к концу 2026 года. Строителей просят ускорить темпы работ из-за его ключевое значение для транспортной системы Перми.