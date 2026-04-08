Северные орхидеи и Лисицын водопад: В Ленобласти создадут новый памятник природы «Петровщинская лиственничная роща»

Петровщинскую лиственничную рощу создадут в Кировском районе Ленобласти.

Источник: t.me/drozdenko_au_lo

На территории Кировского района Ленинградской области создадут новый памятник природы — «Петровщинскую лиственничную рощу». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

— На новой ООПТ площадью 90 гектаров будем охранять лиственницы, возраст которых достиг 150−160 лет, остепненные луга на карболитоземах, занесенные в Красную книгу северные орхидеи, Лисицын водопад и Дамонтов родник, — рассказал Дрозденко.

Роща расположена в окрестностях деревни Петровщина. Она считается «младшей сестрой» известной Линдуловской рощи. Сама территория очень живописная, а еще на ней добывают известняк для строительства — путиловскую плиту.

Дрозденко добавил, что также поручил разработать экотропу, которая будет вести к «Петровщинской лиственничной роще». Напомним, на сегодняшний день в Ленинградской области создали 52 ООПТ и 53 экотропы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше