Северные орхидеи и Лисицын водопад: В Ленобласти создадут новый памятник природы «Петровщинская лиственничная роща»

На территории Кировского района Ленинградской области создадут новый памятник природы — «Петровщинскую лиственничную рощу». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
— На новой ООПТ площадью 90 гектаров будем охранять лиственницы, возраст которых достиг 150−160 лет, остепненные луга на карболитоземах, занесенные в Красную книгу северные орхидеи, Лисицын водопад и Дамонтов родник, — рассказал Дрозденко.
Роща расположена в окрестностях деревни Петровщина. Она считается «младшей сестрой» известной Линдуловской рощи. Сама территория очень живописная, а еще на ней добывают известняк для строительства — путиловскую плиту.
Дрозденко добавил, что также поручил разработать экотропу, которая будет вести к «Петровщинской лиственничной роще». Напомним, на сегодняшний день в Ленинградской области создали 52 ООПТ и 53 экотропы.