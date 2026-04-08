Волгоградцам рассказали, где заработать 200 тысяч

Перечень самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Волгограде опубликовал сервис SuperJob, проанализировав предложения работодателей в крупных российских городах.

Больше всего в Волгограде сейчас готовы платить менеджеру по продажам. Работникам данной специальности предлагают зарплату до 200 тысяч рублей и повышение квалификации.

На втором месте — директор гипермаркета с зарплатой до 121 тыс. рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы от одного года. На третьем месте — менеджер по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей.

В пятерку также вошли вакансии менеджера активных продаж с зарплатой от 100 тыс. рублей и управляющего цехом по заморозке субпродуктов с зарплатой до 90 тыс. рублей.