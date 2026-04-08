«Это делает ситуацию неопределенной»: Медведев назвал страну, которой невыгодно перемирие в Иране

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израилю совершенно невыгодно перемирие в конфликте с Ираном. По его словам, ситуация вокруг противостояния США и Ирана остаётся крайне напряжённой и непредсказуемой.

«Есть ещё Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски. Это делает ситуацию крайне неопределённой», — говорится в публикации политика в мессенджере Max.

Медведев отметил, что в первую очередь восторжествовал здравый смысл. Раньше многие испугались заявлений Белого дома о якобы полном уничтожении иранской цивилизации за сутки.

При этом Медведев обратил внимание, что даже в результате прекращения огня на Ближнем Востоке Западу придется ещё долгое время находиться в режиме экономии, поскольку дефицит нефти никуда не делся.