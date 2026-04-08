Масштабная борьба против наркомании идет с переменным успехом

— Сына воспитывала одна. Странностей не замечала. Только когда выгнали из училища, сообщили: употребляет. Оказалось, еще с 14 лет сидит на солях. Два раза отправляла в рехаб на несколько месяцев. Работала на трех работах, истратила все накопления — не помогло. Забрали в армию; думала, там голову на место поставят. Но вернулся — и снова за старое. Кончилось тем, чем и должно: задержали с дозой, доказали употребление, хранение, распространение. Снова траты на адвоката. В итоге дали почти семь лет. В колонии наконец-то образумился. Закончил образование, приобрел профессию. Вел себя нормально, скоро на УДО. Жду возвращения сына и боюсь: если опять начнет, я, наверно, руки на себя наложу, — рассказала «РГ» жительница Солнечного Нина Ивановна.