Красноярцев приглашают на встречу с актерами «Молодежки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 13 апреля пройдет специальный показ первой серии нового сезона сериала «Молодежка». Новая смена с участием актеров Александра Соколовского и Алины Большаковой. Встреча состоится в арт-резиденции «Каменка» и совпадет с телепремьерой на СТС в 19:00.
Гостей ждут открытый диалог с актерами, автограф-сессии и хоккейные мастер-классы с участием игроков команд «Сокол», «Бирюса» и «Красноярские рыси».
К проекту также возвращаются Федор Бондарчук, Анна Михайловская, Мария Пирогова и Сергей Комаров.
Для участия в показе необходима регистрация.
12+