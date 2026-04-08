По состоянию на 6 апреля уже 204 жителя Ростовской области обратились в больницы из-за укусов клещей. Информацию публикует управление Роспотребнадзора.
Больше всего случаев зафиксировали в Шахтах, Таганроге, Аксайском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском и Песчанокопском районах.
— Организованы профилактические мероприятия. Ведутся противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе зон отдыха населения, а также сельскохозяйственных животных. Специалисты управления контролируют эффективность работ, — говорится на сайте Роспотребнадзора.
Клещи опасны тем, что могут быть переносчиками инфекций. На природе или при работе с животными нужно следить, чтобы паразиты не цеплялись на кожу или одежду. Осмотр рекомендуют проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Можно также попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить. После этого также требуются рекомендации врача.
