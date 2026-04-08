На Обходе Красноярска вновь изменится схема движения

12 апреля на Обходе Красноярска, в районе путепровода через пр. Котельникова, будет изменена схема движения. Об этом сообщили в КрУДоре.
Изменение вводится в связи с необходимостью устройства подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы. Для этого основной участок трассы будет перекрыт, движение будет осуществляться по объездной дороге, по одной полосе в каждую сторону. Асфальтирование объезда уже завершено, в ближайшие дни подрядчик установит ограждения, нанесет разметку и выставит дорожные знаки.
Ограничение будет действовать ориентировочно 3 месяца. В связи с этим, на участке прогнозируются заторовые ситуации, особенно утром и вечером. Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Напомним, реконструкция транспортной развязки стартовала в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в этом сезоне подрядчик приступил к основным работам. Полностью сдать объект планируется в 2027 году.
Всего в ходе реконструкции запланировано порядка 21 схемы изменения движения. Об их введении специалисты обещают информировать красноярцев заблаговременно.
