Петербургские депутаты не смогли договориться о реагентах

Помимо этого, инициатива вводит требования ко всем этапам обращения с противогололедными материалами — от их производства и хранения до транспортировки и применения. В пояснительной записке указывается, что такие вещества при попадании в почву и водные системы могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Кроме того, автор инициативы указывает на вред реагентов для животных. В том числе для собачьих лап, которые ходят по химии в течение зимы. При этом, как отмечается в материалах к законопроекту, его реализация не потребует дополнительных бюджетных расходов.