Схема движения изменилась в центре Нижнего Новгорода

На пересечении Нижегородской и Гоголя приоритет получили водители, следующие прямо по улице Гоголя.

На перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя изменилось направление главной дороги. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. С 7 апреля при проезде данного участка преимущество в движении получают автомобили, которые двигаются по улице Гоголя в прямом направлении.

Водителям, следующим по улице Нижегородской, теперь необходимо уступать дорогу. Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную внимательность и заранее изучить обновленную схему организации движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Прежняя временная схема вводилась из-за перераспределения транспортных потоков на фоне дорожных работ на соседних участках. Сейчас движение возвращается к штатному режиму с учетом актуальной нагрузки на дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что ремонт 112 км трассы Выкса — Вознесенское — Сатис завершат в 2026 году.