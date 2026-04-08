Схема движения изменилась в центре Нижнего Новгорода

На перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя изменилось направление главной дороги. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода. С 7 апреля при проезде данного участка преимущество в движении получают автомобили, которые двигаются по улице Гоголя в прямом направлении.
Водителям, следующим по улице Нижегородской, теперь необходимо уступать дорогу. Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную внимательность и заранее изучить обновленную схему организации движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Прежняя временная схема вводилась из-за перераспределения транспортных потоков на фоне дорожных работ на соседних участках. Сейчас движение возвращается к штатному режиму с учетом актуальной нагрузки на дорожную сеть.
Ранее сообщалось, что ремонт 112 км трассы Выкса — Вознесенское — Сатис завершат в 2026 году.