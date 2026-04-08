В Хабаровском крае стартует II Всероссийский космический диктант

В Хабаровском крае, как и по всей России, открывается регистрация на II Всероссийский космический диктант «Кадры для космоса» — 2026, проводимый в рамках национального проекта «Космос», инициированного Владимиром Путиным.
Диктант приурочен к 65-летию легендарного полёта Юрия Гагарина.
Не только специалисты, но и любители — студенты, аспиранты, молодые исследователи и все, кто неравнодушен к космосу, смогут проверить свои знания, блеснуть эрудицией и стать участником значимого события.
Как принять участие:
Зайдите на сайт и зарегистрируйтесь с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона.
10 апреля в 10:00 по московскому времени начнётся прямая трансляция: ведущий озвучит вопросы, а участники выбирают правильный ответ и заполняют форму.
В программе — 20 заданий о прошлом и настоящем космонавтики. Каждый участник получит именной электронный сертификат, а самые быстрые и эрудированные — памятные подарки. Итоги объявят до 20 апреля.
Мероприятие организовано Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» и Первой Российской недели космоса.