В Хабаровском крае стартует II Всероссийский космический диктант

Не только специалисты, но и любители смогут проверить свои знания звёзд.

В Хабаровском крае, как и по всей России, открывается регистрация на II Всероссийский космический диктант «Кадры для космоса» — 2026, проводимый в рамках национального проекта «Космос», инициированного Владимиром Путиным.

Диктант приурочен к 65-летию легендарного полёта Юрия Гагарина.

Не только специалисты, но и любители — студенты, аспиранты, молодые исследователи и все, кто неравнодушен к космосу, смогут проверить свои знания, блеснуть эрудицией и стать участником значимого события.

Как принять участие:

Зайдите на сайт и зарегистрируйтесь с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона.

10 апреля в 10:00 по московскому времени начнётся прямая трансляция: ведущий озвучит вопросы, а участники выбирают правильный ответ и заполняют форму.

В программе — 20 заданий о прошлом и настоящем космонавтики. Каждый участник получит именной электронный сертификат, а самые быстрые и эрудированные — памятные подарки. Итоги объявят до 20 апреля.

Мероприятие организовано Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» и Первой Российской недели космоса.