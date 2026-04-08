В Красноярске разоблачили присваивавших себе гаражи мошенников

Участники организованной группы в Красноярске незаконно присвоили себе право собственности на более 50 гаражей, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю в телеграм-канале.
По данным следствия, с 2024 года двое мужчин в возрасте 21 и 31 года находили заброшенные гаражные боксы, меняли замки, выносили имущество и затем подделывали документы о членстве в кооперативе для оформления права собственности. После легализации они переоформляли объекты на знакомых и продавали их.
Всего, по предварительным данным, фигуранты незаконно присвоили более 50 гаражей в разных районах Красноярска. «По предварительным данным, ущерб составил порядка 15 млн руб.», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов задержали фигурантов. При обысках у них изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Максимальная санкция — до десяти лет колонии со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.
Подозреваемые заключены под стражу. Следствие устанавливает все эпизоды их деятельности.
В декабре 2025 года прокуратура Нижнего Новгорода через суд потребовала прекратить право собственности на гаражные боксы, незаконно построенные на земле муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс». По данным ведомства, бывший директор использовал служебное положение для организации строительства и оформления объектов на себя через подставных лиц и суд, при этом в бюджет города не поступило около 1,5 млн руб.
