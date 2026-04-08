В Воронеже после зимы моют тротуары и остановки

В городе стартовал месячник благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в апреле по традиции проводится месячник благоустройства, когда приводят после зимы в порядок городские территории. В ленинском районе комбинат благоустройства приступил к помывке тротуаров и павильонов на остановках общественного транспорта при помощи малой коммунальной техники типа «Чистик».

— После зимы на поверхности скапливаются остатки противогололедных материалов. Их своевременное удаление помогает продлить срок службы покрытия и делает прогулки комфортнее для жителей, — отметили в управе.

Коммунальщики тщательно отмывают после зимы все поверхности остановочных павильонов городского транспорта и прилегающую к ним территорию.

Всего в Ленинском районе на обслуживании комбината благоустройства значится 60 остановочных пунктов общественного транспорта. Всем им в ближайшее время вернут опрятный вид.

