Более 90 единиц спецтехники вышли на весеннюю уборку улиц Перми

В Перми продолжается масштабная весенняя уборка улично дорожной сети в рамках городского проекта «Пермь в порядке». Ежедневно в уборке участвуют свыше 90 единиц спецтехники во всех районах города, поделились в пресс-службе администрации Перми.
Работы стартовали на две недели раньше запланированного срока. На улицы города вышли поливомоечные машины и дорожные пылесосы. Рабочие моют проезжую часть, тротуары и ограждения, убирают пыль и грязь, очищают ливнеприемники и решетки.
Подрядчики очищают остановки аппаратами высокого давления, удаляют объявления и граффити специальными химическими средствами, а также устраняют остатки реагентов, грязи и пыли с объектов инфраструктуры.
Кроме того, в Перми провели комплексную мойку и покраску опор освещения на участке шоссе Космонавтов от ул. Строителей до ул. Малкова, на ул. Локомотивной, а также на участках ул. Ленина и Комсомольского проспекта. Также в апреле уже обновили покраску опор на улицах Куйбышева, Ленина и Сибирской, сообщил в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.
Параллельно на эспланаде городские службы моют лавки и плиточное покрытие, убирают мусор и подрезают кустарники. На набережной Камы очищают прогулочную зону, детские и спортивные площадки, рыхлят снег и моют урны, лавки и подпорные стены.