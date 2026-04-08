Более 90 единиц спецтехники вышли на весеннюю уборку улиц Перми

Кроме того, в Перми провели комплексную мойку и покраску опор освещения на участке шоссе Космонавтов от ул. Строителей до ул. Малкова, на ул. Локомотивной, а также на участках ул. Ленина и Комсомольского проспекта. Также в апреле уже обновили покраску опор на улицах Куйбышева, Ленина и Сибирской, сообщил в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.