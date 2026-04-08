Как прошла ¼ дистанции турнира претендентов на мировую шахматную корону?

На Кипре уже пройдена четверть дистанции турнира претендентов на мировую шахматную корону.
Пока отрыв по очкам между участниками не слишком большой, а партий предстоит сыграть ещё не мало. Но уже можно отметить боевой настрой участников — вот как лихо расправилась наша Екатерина Лагно с китаянкой Тань Чжунъи.
В позиции на диаграмме № 1 у Екатерины, игравшей чёрными, не хватает фигуры, но жертвуя ещё и конем, она загоняет короля соперницы в матовую клетку. Смотрим: 42… Kf4!! 43.е:f4 Лh6+ 44.Крg3 Фd3+ 45.Фf3 клетка захлопнулась, и следует оглушительное 45… g4!! Грозит мат Лh3X, поэтому белым приходится расставаться с ферзём 46.Лh2 g: f3 47.Л:h6+ g: h6 48.К:f3 a6 — и чёрные уверенно довели партию до победы. 49.Cd4 Фс2 50.b4 Ф: а2 51.Сс3 Фb3 52.Се1 Крg6 53.Крg2 Крf7 54.Kh4 Фе3 Итог — 0:1.
И хотя в целом наши шахматисты стартовали не очень удачно, не будем спешить. После 4-го тура лидирует Ж. Синдаров — 3,5, наш А. Есипенко на 8 месте — 1 очко. У женщин лидируют Б. Асаубаева и А. Музычук — по 2,5 очка, далее идут Е. Лагно, А. Горячкина, Р. Вайшали — по 2 очка.
А в Волгограде не угасают бои местного значения. Так, 28 и 29 марта в МБУ ДО СШ № 20 (директор И. Ф. Гасанов) прошло соревнование по быстрым шахматам, посвящённое теме войны и СВО. Победителями в своих возрастных группах стали: Даниил Рябухин, Полина Рыжкова, Леонид Шалимов, Ляйсан Муртазинова, Екатерина Волочий, Максим Косторниченко, Галина Горшенева, Тимофей Тютюнов, София Клещева, Михаил Стайкин, Софья-Изабо Фиссхедайк. Поздравляем!
11 апреля здесь же пройдёт турнир по блицу ко Дню космонавтики. А «АиФ»-НП" продолжает традиционный шахматный конкурс. В память об ушедшем от нас 27 марта 2026 г. Олеге Евгеньевиче Ефросинине сегодня представляем задачи его авторства.
На диаграмме № 2 задание № 21 — мат в 2 хода, на диаграмме № 3 задание № 22 — мат в 3 хода.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 30 дней. Успеха!