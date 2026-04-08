В Хабаровске ограничат движение транспорта из-за Крестного хода 19 апреля

В Хабаровске 19 апреля возможна временная приостановка движения транспорта на ряде улиц, сообщает мэрия города.
Ограничения связаны с проведением Крестного хода, который организует Хабаровская епархия. С 10:45 до 12:30 движение могут приостановить в районе Свято-Елизаветинского храма на улице Воронежской, а также на прилегающих участках улиц Воронежской и Большой.
Изменения коснутся всех видов транспорта, включая муниципальные маршруты. Движение будет регулироваться сотрудниками Госавтоинспекции.
Получить дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56. Жителей и гостей города просят учитывать ограничения при планировании поездок.