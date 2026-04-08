Более 120 заявок на вывоз животных согласовали в Волгоградской области

С начала 2026 года Управление Россельхознадзора обработало 123 заявления на транспортировку животных. Владельцы сельскохозяйственных и домашних питомцев из Волгоградской области активно интересуются вывозом своих животных за пределы региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Служба согласовала отправку животных в 13 субъектов России. Среди них Саратовская, Астраханская, Курская, Смоленская, Тамбовская, Московская, Рязанская и Ростовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Чечня и Северная Осетия-Алания.
Чаще всего за согласованием маршрута обращаются владельцы птиц — их за этот период проконтролировали более 900 тысяч голов. Также специалисты Россельхознадзора проверили 19 тысяч свиней и 10 тысяч голов крупного рогатого скота, готовящихся к перевозке.