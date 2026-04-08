В Брянске прошел тренинг по автоматизированной системе налогообложения

Практический тренинг по автоматизированной упрощенной системе налогообложения состоялся 26 марта в Брянске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.
Эксперты налоговой службы и представители бизнес-сообщества сфокусировались на разборе самых актуальных запросов аудитории. Они разобрали актуальные кейсы, чтобы помочь предпринимателям избежать распространенных ошибок и выстроить корректное взаимодействие с контролирующими органами.
«Программа мероприятия была выстроена вокруг практических рекомендаций. Наши эксперты совместно с участниками разобрали реальные ситуации и выработали оптимальные решения. Все вопросы разбирались с опорой на меры поддержки бизнеса, позволяющие избежать рисков закрытия и обеспечить долгосрочную устойчивость», — подчеркнула руководитель брянского центра поддержки предпринимательства Надежда Макарова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.