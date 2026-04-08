Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги отправились в поход 28 сентября 2025 года и пропали без вести. Следов семьи не нашли до сих пор, а эксперты разделились на два лагеря: одни склоняются к несчастному случаю, другие — к криминалу.
Как пишет aif.ru, самую мрачную версию выдвинул экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках. Он связал исчезновение семьи с нелегальными золотодобытчиками, чёрными лесорубами и браконьерами.
Однако опытный турист Алексей Кулеш раскритиковал эту версию. По его словам, золото моют далеко от места событий — десятки километров по тайге. Чёрные лесорубы в тех краях пилят два-три ствола для личных нужд и только зимой. Браконьеров Кулеш не исключает, но лишь в контексте случайного выстрела, а не умышленного убийства.
Следствие изначально рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Побег опровергли собранные доказательства. В автомобиле семьи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Сами Усольцевы были одеты легко, а телефон главы семьи последний раз выходил на связь вечером в день пропажи.
Тем временем появилась и третья, более оптимистичная версия: отшельник, проживший 20 лет в алтайском лесу, считает, что Усольцевы могут быть живы, хоть шанс и минимален.
Поиски семьи признаны самыми масштабными в регионе, но вопросы остаются. Криминальная версия продолжает набирать популярность в соцсетях, несмотря на скепсис профессиональных туристов.
