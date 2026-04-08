В Минске самая дорогая квартира в марте была продана за $479 000, сообщает площадка недвижимости Realt.by.
Самой дорогой оказалась двухкомнатная квартира площадью 116 квадратных метров. Ее купили за 479 000 долларов, то есть стоимость квадратного метра составила 2994 доллара.
Квартира находится в жилом доме, который схож с офисным зданием, расположен на проспекте Независимости, 95А неподалеку от парка Челюскинцев. В нем всего 46 квартир: на цокольном этаже находится паркинг, а на первых этажах — коммерческие здания.
В указанном доме всего 12 двухуровневых квартир и два пентхауса. Есть разное количество комнат, в том числе и восемь.
