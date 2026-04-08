В Курском музее археологии проведут программу «Наследие наших предков»

Интерактивная программа «Наследие наших предков» пройдет с 14 по 17 апреля и с 20 по 24 апреля в Курском музее археологии при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в музее.
Участников ждет увлекательное путешествие по страницам народной культуры. В игровой форме ребята познакомятся с секретами ткачества, узнают, из каких растений делали нити и как работал простейший станок. Также они погрузятся в мир славянских банных премудростей: узнают о целебных вениках и обрядовом паре. Кроме того, ребята услышат рассказ о растениях, которым древние славяне приписывали особую силу, и своими руками изготовят памятный сувенир.
«Это не лекция, а живое приключение в мир традиций. Мы постарались сделать программу максимально интерактивной, чтобы каждый участник, будь то школьник или студент, мог не просто услышать о быте предков, а буквально прикоснуться к нему, попробовать свои силы в старинных ремеслах и уйти домой с частичкой нашей общей истории», — отметила научный сотрудник музея Лариса Рязанцева.
